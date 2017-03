Motivele pentru care femeile trăiesc mai mult decât bărbații

15:17

Primarul orașului Basarabeasca, Valentin Cimpoeș, a fost reținut de procurorii PCCOCS chiar din cabinetul de serviciu fiind acuzat de neglijență în serviciu. În speță, primarul este acuzat că nu și-ar fi executat sarcinile în cazul unei familii de romi din localitate în care tatăl își hărțuia, inclusiv sexual, fiica minoră. Potrivit procurorului de caz, Lilian Bacalîm, primarul care este autoritate tutelară trebuia să acționeze imediat, ceea ce nu s-a întâmplat însă. Totuși, acesta nu a putut explica foarte clar de ce de acest caz nu s-a ocupat poliția.