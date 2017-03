Top 10 mărci de automobile din RM cu cele mai multe încălcări de circulație

18:27

Parlamentul se va reuni în ședință plenară la 17 martie 2017, conform deciziei de astăzi a Biroului permanent al Parlamentului. La ședință deputații vor aproba modificări și completări la Legea bugetului pentru anul 2017, modificări la Codul muncii, precum și a legii privind siguranța traficului rutier. De asemenea, va fi examinată moțiunea simplă asupra politicii interne în domeniul transporturilor realizate de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, înaintată de un grup de deputați din fracțiunea PSRM. Deputații mai urmează să audieze o informație despre contractul de concesionare care oferă unei companii dreptul de a efectua cercetări geologice în vederea depistării zăcămintelor de petrol și gaze naturale din sudul Republicii Moldova. Tot la ședința de vineri va fi prezentată o informație despre ecosistemul bazinului Nistru. Biroul permanent a aprobat și ordinea de zi a ședințelor plenare pentru următoarele două săptămâni.