(FOTO) Dodon i-a înmânat președintelui rus câteva sticle din colecția acestuia păstrată la Cricova

Ministrul Suleyman Soylu a declarat vineri dimineaţă că autorităţile turce pot trimite lunar 15.000 de migranţi în Europa doar pentru a-i şoca pe europeni în urma disputelor diplomatice care au izbucnit în ultima perioadă între Ankara, Berlin şi Amsterdam, relatează Hurriyet Daily News.