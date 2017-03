Bogdan ANDRIESCU: De implementarea IDD depinde viitorul distributiei in Romania

12:12

Grupul italian de asigurari GENERALI a raportat un profit net de 2,08 miliarde euro la finalul anului 2016, in crestere cu 2,5% fata de decembrie 2015. Totodata, asiguratorul a consemnat un rezultat operational record, de 4,8 miliarde euro, in acest sens fiind raportate dinamici pozitive, atat in ceea ce priveste segmentul life (+5,5%), cat si cel de asigurari generale (+2,9). "Rezultatul operational se afla la cea mai ridicata valoarea atinsa vreodata, pe fondul performantelor raportate pe ambele segmente de piata (...), in timp ce profitul net si valoarea dividentelor, se afla la cea mai ridicata valoare din ultimii noua ani", dupa cum afirma reprezentantii companiei.