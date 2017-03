Prim-ministrul Pavel Filip va efectua o vizită de lucru în România

12:17

Moldoveanul Vladimir Ursu, pe parcursul mai multor ani, a activat în domeniul IT în SUA. După ce a interacționat cu sute de clienți și a acumulat experiență în domeniu a decis să revină la Chișinău pentru a lansa o afacere. „Ideea a apărut în cadrul unui eveniment din domeniul IT din SUA. Ne-am gândit cum să atragem mai mulți freelanceri împreună. Ideea a venit la sfârșitul lunii noiembrie și am acționat rapid ca să o facem reală”, a spus Vladimir Ursu, director compania „404 Not Found”.