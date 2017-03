Ministrul Agriculturii, plasat în arest la domiciliu

11:57

Utilizarea abuzivă a arestului preventiv în Moldova rămâne o problemă gravă. Cel puțin aceasta este opinia directorului executiv Promo-LEX, Ion Manole, exprimată la Consiliului ONU pentru Drepturile Omului.