Situaţia posturilor amplasate în Zona de Securitate, din nou în atenţia CUC

10:17

Centrul de Medicină Legală va efectua expertize psihiatrice, din data de 1 aprilie 2017. Măsura este prevăzută într-un ordin semnat de ministrul Sănătății, Ruxanda Glavan. The post Fără contestații la judecată: Expertizele psihiatrice se vor face într-un singur centru appeared first on Independent.