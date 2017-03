Moldovence transportate în Grecia pentru a se prostitua

17:37

Tehnici de scriere a unui eseu, predate, gratuit, de un profesor de la Oxford Centrul Lingvistic American Buiucani ( str. Ion Creangă 16/2) îi invită pe toţi cei interesaţi de scrierea academică la prezentarea „Creating a Road Map for your Essay". Evenimentul este gratuit și va avea loc sâmbătă, 18 martie 2017, începând cu ora 10:00. Prezentarea va fi realizată de profesorul Greene's Tutorial College din Oxford, John Rodes, care vine la Chișinău pentru o vizită de două zile. Mesajul lui: „I will teach a general, but effective, method to help structure an introduction that paints the picture of an essay. In other words, I will try to help you „tell the reader what you are going to tell them". This format can easily be adapted to meet the needs of numerous writing prompts and assignments. „Creating a road map" for an introduction not only paints a clear picture for the reader, but also keeps an essay focused as the writer will have created a mini outline to refer to during the writing process. „Creating a road map" was taught to me by one of my professors at the University of Oxford. So although it is a simple concept, this method is used at the highest level! I love collaborative work, so I will be talking for a little bit, then we will break into smaller groups to practice crafting introductions. I would like to conclude by turning the classroom into a „road map". I will be bringing string, Post-It Notes, and tape! After my presentation, I am happy to stick around and speak with anyone. I would love to swap stories and learn more about the Moldovan culture!" Acest proiect a fost parțial finanţat de Ambasada Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova. Mai multe detalii gasiți pe pagina oficială a evenimentului și pe pagina de facebook ALC Buiucani.