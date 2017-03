Adrian Cibotaru: „Pe parcursul ultimilor ani sălile de cinema din oraşe au fost închise şi transformate în săli de nunţi...”

08:47

Preşedinta Lituaniei, Dalia Grybauskaite, a declarat că Alianţa Nord Atlantică ar trebui să îşi mute centrele de comanda mai aproape de partea estica a NATO, pentru a împiedica „ameninţarea din ce in ce mai mare din partea Rusiei”. Preşedinta Lituaniei crede că actuala amplasare a centrelor de comanda NATO in vestul Europei corespunde logicii razboiului Rece şi că situatia ar trebui sa fie schimbata. Dalia Grybaustaike a facut declaratiile joila intrevederea pe care a avut-o cu generalul american Curtis Scaparroti, comandantul suprem al forţelor NATO. Generalul american a dat asigurari că forţamilitara a NATO si noile tehnologii asigură o apărare eficientă a tuturor ţărilor Alianţei. NATO a desfasurat recent patru batalioane multinaţionale in tarile Baltice si in Polonia şi a amplasat o baza in România.