Interpolul a emis o notificare pentru arestarea a patru nord-coreeni în cazul uciderii lui Kim Jong-Nam

Deputatul democrat Constantin Ţuţu, care face parte din cercul actualului președinte democrat Vlad Plahotniuc, se pare că și-a făcut o achiziție nouă, un Mercedes-Benz clasa S nou-nouţ, luxos, în valoare de cel puțin 80 de mii de euro. Cel puțin asta reiese dintr-o poză publicată pe pagina de Facebook Smotra.md, iar mai multe indicii duc anume la controversatul deputat, fost luptător de carieră. The post Democratul Constantin Țuțu și-a luat un nou Mercedes de lux în valoare de cel puțin 80.000 euro appeared first on Independent.