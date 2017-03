Ghimpu, către Dodon: Problema moldovenilor nu constă în studierea Istoriei Românilor, dar în cei care ne-au ocupat

17:47

Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin a declarat că o așteaptă la Moscova pe Angela Merkel pe doi mai. Declarațiile au fost făcute în timpul întâlnirii lui Putin cu premierul Bavariei, Horst Seehofer.