Vulcanul Etna a erupt violent, rănind cel puțin zece persoane. Incidentul, surprins într-o înregistrare// VIDEO

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale investighează o cauză penală privind încălcarea drepturilor de autor şi conexe ale companiei „ Groupe Canal +" SA, Franţa. Astfel, un agent economic din RM a retransmis ilegal prin reţeaua internet diferite evenimente sportive, cauzând un prejudiciu estimat de circa 15 mln euro. În gestiunea procurorilor PCCOCS […]