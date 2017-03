Grav accident rutier în România, provocat de un fost ministru în Guvernul Ponta

14:17

Până Guvernul decide dacă îl revocă sau nu din funcție pe ministrul Agriculturii Eduard Grama, atribuțiile sale au fost preluate de viceministrul Iurie Ușurelu. The post Atribuțiile ministrului Grama, reținut într-un dosar de corupție, au fost preluate temporar de către viceministrul Iurie Ușurelu appeared first on Independent.