Mark Toner: SUA nu recunosc nici „referendumul” Rusiei din 16 martie 2014, nici tentativa ei de anexare a Crimeii

11:28

Fostul preşedinte al României, Ion Iliescu, s-a prezentat, joi dimineata, la Parchetul General pentru a fi audiat, in calitate de martor, in dosarul Revolutiei, informeaza site-ul Hotnews.ro. In noiembrie anul trecut, procurorii Sectiei Parchetelor Militare au dispus extinderea urmaririi penale in rem în dosarul Revolutiei, sub aspectul infractiunii contra umanitatii. Potrivit procurorilor, pentru pastrarea puterii, noua conducere politica si militara instaurată în Romania dupa 22 decembrie 1989 a efectuat actiuni ce „au determinat uciderea, ranirea prin impuscare, vatamarea integritatii fizice si psihice, respectiv lipsirea de libertate a unui numar mare de persoane, fapte care se circumscriu conditiilor de tipicitate ale infractiunii contra umanitatii". Procurorii susţin că incidentele armate produse intr-un numar mare de localitati indica faptul ca s-ar fi actionat dupa un plan prestabilit, ce ar fi avut drept obiectiv preluarea puterii si legitimarea noilor lideri ai României.