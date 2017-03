Automobile Skoda şi Dacia, RECHEMATE în service-urile din România

15:42

Primarul municipiului Chișinău, Dorin Chirtoacă, a susținut un briefing pe marginea anunțului fracțiunii PSRM în CMC privind inițierea unui referendum local. Amintim că socialiștii au declarat astăzi că în acest an îl vor demite neapărat pe Dorin Chirtoacă din funcție.