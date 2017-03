Pensiile vor crește cu 5-30% ca urmare a valorizării

05:58

Dantura se numara printre primele lucruri pe care le observa cei din jur la tine. Iar un zambet frumos si alb nu este doar un semn de sanatate, ci si unul care iti da incredere in tine. Indiferent cat de frecvent ti-ai peria dintii, albul acestora poate disparea in timp, mai ales in cazul celor care beau cafea, sucuri carbogazoase, ceai negru sau care fumeaza. Unele persoane au dintii albi in mod natural, in timp ce altele ii au bej sau gri ...