Luptătorii moldoveni au cucerit medalii

Șase instituții de învățământ vor primi bani pentru renovare Șase instituții de învățământ vor primi, în acest an, bani pentru renovare, a anunțat Guvernul de la Chișinău. Din bugetul de stat vor fi alocați 110 milioane de lei pentru renovarea liceelor din: or. Iargara (r. Leova) com. Goteşti (r. Cantemir) or. Costeşti (r. Râşcani) s. Sipoteni (r. Călăraşi) s. Sălcuţa (r. Căuşeni) și a gimnaziului din com. Vărzăreşti (r. Nisporeni). Mijloacele financiare necesare au fost aprobate din contul împrumutului acordat de Banca Mondială, în cadrul proiectului „Reforma în Educație". Sursă: RTR Moldova