Autorul atacului din Franța: un elev de 17 ani

UN Women a lansat harta „Femeile în politică: 2017". Cu cinci membre ale Cabinetului de miniștri și 23 de deputate în Legislativ, Republica Moldova se plasează pe poziția 79 din lume cu un procent de 22,8% femei în Legislativ și 22,2 % în Executiv, fiind chiar și peste media europeană la acest capitol.