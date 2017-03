Directorul Spitalului de Psihiatrie din Bălți, de unde s-au furat alimente, mustrat de Minister

14:57

Procuratura Anticorupţie a finalizat urmărirea penală şi a trimis în judecată cauza penală de învinuire a fostului Consul General al Republicii Moldova în Bologna, actualmente şef al Direcţiei relaţii cu publicul din cadrul Direcţiei generale afaceri consulare a Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene. Nicolae Nucă este acuzat de trafic de influenţă, care se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la 3000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 5 ani. În octombrie 2016, consulul, susţinînd că are influenţă asupra persoanelor publice din cadrul Biroului Migraţie şi Azil al Ministerului Afacerilor Interne, a pretins de la un cetăţean al Siriei 1500 euro. În schimbul acestei sume, acesta se angaja să urgenteze perfectarea actelor de intrare şi aflare pe teritoriul Republicii Moldova a altor trei cetăţeni din Irak. Peste cîteva zile, aflîndu-se în biroul său de serviciu, funcţionarul MAEIE a primit de la cetăţeanul Siriei prima tranşă de bani în sumă de 500 de euro şi copiile paşapoartelor ale celor 3 cetăţeni ai Irakului. La finele anului trecut, funcţionarul a fost reţinut de procurorii anticorupţie de comun cu ofiţerii Serviciului de Informaţii şi Securitate, iar ulterior, plasat în arest preventiv, unde se află pînă în prezent. La demersul Procurorului Anticorupţie, inculpatul a fost suspendat provizoriu din funcţia deţinută în cadrul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene. foto: unimedia.md The post Fostul consul în Bologna, Nicolae Nucă, trimis în judecată appeared first on Moldova 24.