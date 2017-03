De ce nu se poate face dragoste în cosmos?

In contextul pregatirilor in vederea viitoarei colonizri a planetei Marte, s-au ivit cateva intrebari mai delicate. Spre exemplu: se poate face dragoste in spatiu? Potrivit expertilor agentiei NASA, procesul de reproducere in conditii de imponderabilitate este destul de problematica. Specialistii americani crede, de asemenea, ca actual sexual in cosmos poate conduce la dezvoltarea raului de […]

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Mesaj.md