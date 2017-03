Alertă de atac terorist în Franța. Un bărbat a deschis focul într-un liceu din regiunea Grasse

10:07

Produsul intern brut (PIB) a crescut în anul 2016 cu 4,1% față de anul 2015. Acesta a însumat 134.476 milioane lei, arată datele Biroului Național de Statistică. The post Produsul intern brut al Republicii Moldova, în creștere: Ce activități au contribuit la creșterea PIB appeared first on Independent.