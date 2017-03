Dezvoltarea colaborării interregionale dintre R. Moldova și Astrahan, discutată de Igor Dodon și Constantin Markelov

17:07

În luna aprilie şi octombrie, în funcţie de evoluţia inflaţiei. Potrivit socialiştilor, banii pentru indexare vor fi alocaţi din fondul de pensionare. „Noi am propus majorarea pensiilor de două ori pe an. Am propus ca pensiile minimale care sunt majoritatea, 90 de procente, să fie majoritatea până la mediul de existenţă", a spus deputatul PSRM, Vlad Batrîncea. Proiectul mai prevede recalcularea alocaţiilor pentru persoanele care s-au pensionat în perioada anilor 1998 - 2016, inclusiv. O altă propunere este de a reveni la vârsta de pensionare de 57 de ani pentru femei şi 62 de ani pentru bărbaţi.