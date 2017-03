Un grup bipartizan de senatori americani propune oferirea a 2500 de vize pentru cetățenii afgani care sprijină acțiunile trupelor Statelor Unite

09:17

Duma de stat de la Moscova a aprobat legislaţia care va intari restrictiile pentru programele in direct care prezinta procese, atit pentru transmisiile de radio, televiziune cât și Internet. Pentru a prezenta in direct procese, va fi nevoie, potrivit noii legislatii de aprobarea judecatorilor, iar in sala de tribunal va fi restructionata prezenta camerelor de luat vederi şi a altor echipamente de transmisie. Institutiile media care vor difuza in direct aceste procese vor fi inregistrate official in protocolul procesului. Avocatul Damir Gainutdinov, de la organizatia Agora pentru apărarea drepturilor omului, a spus ca noile reglementari „limiteaza in mod serios transparenţa” sistemului judecatoresc din Rusia.