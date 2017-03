VW Arteon îţi arată ce are mai bun în cel mai nou videoclip comercial

10:47

Micile bucurii oferite în această primăvară a lui 2017 par să se adune. În special după ce ANRE a decis ca din 8 martie să micşoreze un pic preţurile la carburanţi. Cu cât mai exact vedeţi chiar mai jos. Ultima scumpire care a avut loc în urmă cu mai bine de 14 zile a adus automobiliştii în The post ANRE a micşorat preţul la benzină şi motorină! appeared first on Autoexpert.