(VIDEO) Și-au construit o afacere din vânzarea pastilelor extasy. Patru indivizi, reținuți de poliție

19:07

Mai mulți șoferi vor protesta mâine față de majorarea amenzilor. Deocamdată acțiunea de protest a fost anunțată în UTA Găgăuzia dar automobiliștii participanți îi îndeamnă pe toți să ia parte la manifestație. The post Șoferii, nemulțumiți de majorarea amenzilor. Vor să organizeze proteste în toată țara appeared first on Independent.