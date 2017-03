A furat mâncarea destinată pacienților. Funcționară din Bălți, reținută și cercetată penal

18:27

Încă o ședință de judecată în dosarul președintelui „Partidului Nostru", Renato Usatîi, a fost amânată astăzi după ce magistratul care urma să examineze plângerea avocaților acestuia s-a arătat prea încărcat cu alte dosare. Astfel, acesta a amânat ședința pentru data de 23 martie.