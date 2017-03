Trei echipe din Cimișlia au nevoie de ajutorul vostru pentru a ajunge la finala europeană de Odyssey of the Mind

Trei echipe din Cimișlia: „Butterflies" , „Clepsydra" și „Blue Magic" s-au plasat pe locul 1 la etapa naționala a Odyssey of the Mind și se pregătesc pentru etapa următoare care va avea loc în luna aprilie în Belarus. Articolul Trei echipe din Cimișlia au nevoie de ajutorul vostru pentru a ajunge la finala europeană de Odyssey of the Mind apare prima dată în #diez.

