(METEO) Baba Dochia îşi scutură cojoacele de ploaie şi omăt: În nordul republicii sunt așteptate ninsori

15:47

Eduard Grama ar fi fost parte a unei scheme de înstrăinare a unui teren ce aparținea Colegiului de Viticultură și Vinificație din Stăuceni. Acesta ar fi luat mită iar în schimbul banilor ar fi promis să ajute persoanele care pretindeau la teren. The post Ministrul Agriculturii ar fi luat mită pentru a înstrăina un teren ce aparținea Colegiului de Viticultură și Vinificație din Stăuceni appeared first on Independent.