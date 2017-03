CURSUL VALUTAR. Pe piața monetară, fără oscilații bruște

20:27

Pentru cea de-a doua categorie, aceasta batalie constanta de a fi fericit nu se termina poate niciodata. Bineinteles ca poti sa gasesti nesfarsite motive pentru a nu fi fericit, si deasemenea pot exista in spatele nefericirii tale motive pe care nici nu le banuiai. Oricare ar fi motivele pentru care te simti trist sau simti ca nu te asteapta nimic bun in viata, exista intotdeauna solutii si tratamente potrivite pentru fiecare. Calea cea mai apropiata catre vindecare este constientizarea problemei, si mai ales aflarea cauzei acesteia. Am enumerat mai jos aspecte care ar putea sa fie cauza pe care o cauti sau cel putin cea la care sa fii atenta, daca esti in zodia respectiva, scrie elle.ro. Berbec Esti nefericita pentru ca esti prea competitiva si concentrata pe atingerea obiectivelor tale. E foarte bine ca iti setezi idealuri si visuri, dar nu te lasa consumata in procesul de atingere a lor. Ai grija sa te bucuri de prezent si de realizarile pe care le ai acum. Asta te va ajuta sa te bucuri si mai mult de succesul de care vei avea parte in viitor. Taur Nu esti asa de fericita pe cat ai putea fi pentru ca te-ai afundat in rutina si iti este frica sa incerci lucruri noi. Nu iesi in oras sau nu desfasori alte activitati in afara celor pe care esti obligata sa le faci. Daca nu vei iesi din zona ta de confort si vei face exact aceleasi lucruri mereu, o sa ai de suferit. O sa vezi cat de plin de energie si viata te vei simti daca renunti la rutina. Gemeni Starea sanatatii tale ar putea sa fie cea care te impiedica sa fii fericita. Ar fi imperios necesar sa te ocupi de acest aspect si sa cauti ajutor profesionist, in orice problema ai avea. Este foarte probabil sa nu dispara de la sine, ci doar sa se agraveze, asa ca nu amana rezolvarea acestei probleme. Odata scapata de ea, si starea ta de spirit va fi alta. Rac Tot ce te tine pe tine nefericita este ca ai inca in minte esecuri din trecut si relatii care te-au facut sa suferi. Nu ai reusit sa te desprinzi de aceste momente dureroase si ele sunt principala cauza a nefericirii tale de acum. Cand te vei desprinde de trecut, mintea ta va deveni mai libera si mai optimista. Leu Chiar daca ai poate doar cateva momente in care esti nemultumit de viata ta, si in rest esti bucuros cu ea, acele cateva nopti de indoieli si framantari, sunt destul de reci. Tinzi sa te inchizi in tine, cand se intampla asta, cand ar trebui sa faci exact opusul. Apeleaza la oameni si exteriorizeaza toate acele sentimente pe care le tii ascunse. Fecioara Locul de munca e factorul de stres numarul 1, in cazul tau. Nu te stimuleaza sau ajuta sa evoluezi dintr-o anumita perspectiva, dar nu vrei sa renunti la el. Poate crezi ca lucrurile se vor imbunatati chiar atunci cand vrei tu sa pleci, desi este foarte putin probabil sa se intample asta. E momentul sa treci la urmatorul nivel si sa treci peste aceasta perioada. Balanta Pentru tine, conteaza prea mult ce cred altii despre tine. Te gandesti de asemenea prea mult la lucrurile care se intampla in viata, tinzi sa analizezi situatiile prin care treci, in mod excesiv, si sa te gasesti vinovata si pentru ce nu ai facut. Nu trebuie sa mai fii asa de dura cu tine! Nimeni nu e perfect, si nu conteaza ce cred niste necunoscuti despre tine. Scorpion Ce te face nefericita, e ceea ce nu poti avea. Fie ca e vorba despre un fost iubit sau un lucru material, sentimentele acestea sunt foarte intense si nu pleaca usor. Chiar daca nu ai cea mai scumpa masina sau nu ai o casa cu piscina, nu trebuie sa te descurajezi. O sa-ti gasesti jumatatea, o sa muncesti din greu si o sa ai si toate lucrurile materiale pe care ti le doresti. Apreciaza ce ai in prezent, si concentreaza-te pe ideea ca esti perfect capabila sa obtii si celelalte lucruri pe care le vrei, in viitor. Sagetator Tu esti o persoana foarte fericita, mai tot timpul. Exista insa, cativa “prieteni” care tin sa te faca sa te simti prost. Nu uita ca poti merge pana la magazinul din colt si sa-ti faci cel putin 2 prieteni pe drum. Nu ai nevoie de nimeni care nu iti imbogateste viata cu ceva, nu conteaza cat de mic ar fi acel lucru. Capricorn Principalul tau obiectiv este sa muncesti si sa-ti creezi un viitor financiar mai mult decat stabil. In acelasi timp, simti ca nu te mai poti ocupa de fericirea ta. Ai o multime pe cap cu jobul, incat ai impresia ca nu ramane loc pentru fericire. Ei bine, te inseli. Planuieste-ti viitorul, dar nu uita sa te ocupi si de prezent. Fa-ti cadouri, fa o activitate care te umple de energie, si astfel vei deveni mai fericita si mai putin stresata. Varsator Tu esti nefericita pentru ca nu renunti sa te concentrezi asupra tuturor lucrurilor negative din viata ta. Da, sunt o multime de lucruri rele sau neplacute care se intampla in jurul tau, dar daca nu te concentrezi si pe partea plina a paharului, o sa te ineci in melancolie si dezamagiri. Pesti Esti o persoana care traieste intens fiecare moment, si de aceea toate lucrurile triste te afecteaza de 10 ori mai mult decat ar trebui. Sunt de admirat compasiunea sau empatia ta, dar trebuie sa inveti sa fii mai dura. E foarte bine ca ai o inima mare, dar nu trebuie sa devii paralizat din punct de vedere emotional, atunci cand intalnesti o situatie mai trista.