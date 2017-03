Alegeri în Olanda: Victorie importantă pentru viitorul Uniunii Europene

15:27

Partidul Socialiștilor se opune reformei de pensii în Republica Moldova care, potrivit lor este antisocială și un genocid social, pentru că are ca scop exterminarea persoanelor în etate. Astfel, PSRM insistă asupra anulării procesului de majorare a vârstei de pensionare în Republica Moldova, lansat în ianuarie 2017 și propune indexarea pensiilor de două ori pe an, la o indexare anuală totală de 20 la sută.