Dodon a semnat decretul de numire în funcție a 33 de magistrați începători

15:57

„Sexul de calitate este acel ceva pe care tu si partenerul tau il faceti in plus si pe care multi oameni nu il fac, lucru care creaza o autenticitate relatiei“, spune psihologul Ursula Ofman, conform womenshealthmag.com. Expertul a impartasit din experientele pacientilor sai obiceiurile sexuale ale cuplurilor fericite. Cred in interesul sexual reciproc „Una dintre cele mai importante obiceiuri sexuale ale cuplurilor fericite este certitudinea ca partenerul il/o doreste“ spune Ofman. Acest lucru este esential, deoarece din experienta specialistului, s-a constatat ca femeile care nu vad interes sexual din partea iubitului, se gandesc ca barbatul de langa ele o fac doar din dotoria pe care o are ca partener. Acest obicei face o mare diferenta intre cuplurile fericite si cele care se confrunta cu probleme. Nu subestimeaza lucrurile mici care le-ar putea aduce un plus de placere Daca iti inchipui ca pentru a iesi din rutina trebuie sa faci lucruri nebunesti, afla ca majoritatea cuplurilor fericite pot creste pasiunea si dorinta sexuala printr-un simplu text incitant trimis prin sms, un masaj sau o atingere mai intima in timp ce sunteti la plimbare, scrie adevarul.ro. Se concentreaza pe lucrurile pozitive Cuplurile fericite impartasesc ceea ce le creaza placere intr-un mod pozitiv, mai degraba decat sa se concentreze asupra a ceea ce le displace“, spune psihologul. Chiar si ceva la fel de simplu ca „m-am bucurat cand ai facut …“ poate imbunatati o experienta sexuala, spune Greer. Este vorba de aprecierea lucrurilor bune pe care le face partenerul, cu exceptia cazului in care unul dintre voi se simte inconfortabil sa poarte astfel de discutii. Isi aloca timp pentru sex „Oamenii ar trebui sa simta in mod natural sa faca sex. Este adevarat, ar trebui, dar traim in secolul agitatiei, toata lumea este foarte ocupata, sunt o multime de factori care ne distrag atentia si parca suferim de oboseala cronica“, spune Ofman. Daca trebuie sa va programati sexul pentru a mentine conexiunea in viata, asa sa fie! Stabiliti-va impreuna un program si aveti grija sa-l urmati. Sunt receptivi la tot ce le propune celalalt Partenerii din cuplurile fericite sunt dispusi sa fie intelegatori si deschisi la dorintele sexuale ale celuilalt, chiar daca nu au neaparat starea de spirit necesara“, spune Greer. Daca nu simtiti sa faceti asta, puteti face un plan pentru a doua zi. Ei nu spun niciodata un simplu „Nu“. Acesta este un mod clar de respingere care poate provoca consecinte negative.