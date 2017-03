(foto/video) Un supercar Saleen S7 care produce peste 3000 de CP se vinde în Rusia

11:58

Păianjenii mănâncă circa 400- 800 de milioane de tone de insecte pe an, egalând și chiar depășind cantitatea de carne și pește consumată de oameni, respectiv 400 de milioane de tone pe an, conform unui studiu publicat marți prin care cercetătorii au dorit să sublinieze importanța rolului pe care aceste carnivore cu opt picioare îl au în menținerea sub control a insectelor dăunătoare.