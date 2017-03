Nu s-a mai întâmplat de la Cel de-al Doilea Război Mondial: Demonstrație de forță a Japoniei în Marea Chinei

19:27

Într-o tabără pentru migranți din Serbia, un băietel afgan în vârstă de zece ani și-a câștigat poreclă de „micul Picasso". Desenează mai mult noaptea, când e liniște, în baraca strâmtă în care locuiește cu părinții și cu cei doi frați mai mici. The post „Micul Picasso”: Un copil afgan desenează portrete într-o tabără cu migranți appeared first on Independent.