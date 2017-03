Percheziţii CNA la Ministerul Agriculturii

09:57

Fecioara Nativii Fecioara au totul. Poate nu stiai, dar aceasta zodie a dat pana acum cei mai multi miliardari. Analitici, tenace, perseverenti, obtin totul atat prin propria lor iscusinta, dar parca si ajutati de o mana divina. Isi doresc din tot sufletul sa fie in top si reusesc intotdeauna. Sufera rar de tot in dragoste, pentru ca de cele mai multe ori aleg rational. Stiu foarte bine ce vor de la viata si se implica in relatii serioase doar cu acele persoane care se ridica la nivelul asteptarilor. De aceea, nici nu au sanse sa greseasca. Scorpion A fost daruit cu capacitatea de a intelege lucrurile dincolo de aparente. Are o intuitie deosebita, care il ajuta sa detecteze oportunitatile sau afacerile avantajoase. Cand are un vis, nimic nu ii sta in cale. E in stare sa-si foloseasca si puterea de seductie. Are si ceva mai mult noroc, fiindca banii, spre exemplu, trag la el ca un magnet. De multe ori, beneficiaza si de pe urma banilor altora, cum ar fi o mostenire. Nu e genul care sa se dea peste cap cand vine vorba de munca, dar are mereu succes in tot ce intreprinde. Leu Un destin aparte are si Leul. Este considerat de prieteni, de cunoscuti, drept un norocos fara margini. Reuseste in tot ceea ce intreprinde si are parte de apreciere, de recunoastere. Nu e insa tipul de bogat care agoniseste, pentru ca nu este in stare sa stranga bani pentru zile negre. Va cheltui mult, dar va si darui mult. Se descurca in orice situatia si, printr-un joc al sortii, iese mereu invingator. E rasfatat inclusiv in dragoste, astfel ca nu va suferi aproape niciodata la acest capitol, scrie ele.ro.