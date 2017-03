Şeful SIS, implicat într-un accident rutier, ar fi „fugit” de la faţa locului

23:47

Constructorul de automobile din Sant'Agata Bolognese a prezentat la Geneva cel mai nou Huracan în versiunea Performante. Sportiva se laudă cu…performanţe, bineînţeles şi se pare că are cu ce. Inginerii italieni au reuşit să scoată din V10-le de 5.2 litri, un plus de 30 de cai putere, peste cei 610 CP de care era capabil