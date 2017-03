Olanda: Urnele de votare s-au deschis pentru un scrutin-test pentru țară și pentru UE

18:17

Parlamentarii din Camera Deputaților au dezbătut astăzi proiectul de lege privind declararea zilei de 27 martie - Ziua Unirii Basarabiei cu România - ca zi de sărbătoare naţională. În intervenţia din dezbaterile care au precedat votul, deputatul Partidului Mișcarea Populară, Constantin Codreanu le-a cerut colegilor parlamentari să înțeleagă că cetățenii din Republica Moldova aşteaptă semnale clare din partea României, atât pragmatice cât şi simbolice, privind interesul statului român pentru cel de-al doilea stat românesc.