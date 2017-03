Mergi cu rezervorul aproape gol? Renunță acum la acest obicei

15:47

Primarul capitalei Dorin Chirtoacă susține că referendumului privind demiterea sa nu este nimic altceva decât o acțiune politică, care va genera pierdere de timp. Mai mult, acesta declară că inițiativa PSRM din Consiliul Municipal Chișinău nu are nicio valoare pentru el, declarându-se „inum" la astfel de acțiuni.