ПОЧЁТНЫЕ ГРАЖДАНЕ БЕЛЬЦ БУДУТ ПОЛУЧАТЬ ПО 20 ТЫСЯЧ ЛЕЕВ ЕЖЕГОДНО
BTV, 14 martie 2017 21:27
Почётные граждане города теперь будут получать ежегодно не по 2 400 леев, как это было до сих пор, а по 20 тысяч леев в... Запись ПОЧЁТНЫЕ ГРАЖДАНЕ БЕЛЬЦ БУДУТ ПОЛУЧАТЬ ПО 20 ТЫСЯЧ ЛЕЕВ ЕЖЕГОДНО впервые появилась Бельцкое телевидение.
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17:57
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17:47
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17:47
Играми 22-го тура Национальной дивизии завершился 2-ой круг чемпионата Молдовы по футболу. Положение команд в турнирной таблице не претерпело кардинальных изменений. «Заря» продолжает... Запись «ЗАРЯ» ОДЕРЖАЛА ПОБЕДУ НАД «СПЕРАНЦЕЙ» впервые появилась Бельцкое телевидение.
3 martie 2017
19:07
4 марта состоится игра 22-го тура Национальной дивизии по футболу между бельцкой «Зарёй» и ниспоренской «Сперанцей». Напомним расстановку сил на этот момент. «Заря»... Запись БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД В НИСПОРЕНЫ ДЛЯ АКТИВНЫХ БОЛЕЛЬЩИКОВ впервые появилась Бельцкое телевидение.
18:57
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2 martie 2017
19:07
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1 martie 2017
19:07
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19:07
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