UE își înăsprește legislația: „Fără arme pentru criminali și teroriști”

14:17

Un deputat arab israelian i-a reproşat lui Avigdor Lieberman, ministrul israelian al Apărării, în cursul unei dispute politice pe tema conflictului israelo-palestinian, că este „imigrant" din Republica "Moldova" cu statut „temporar", astfel că nu poate înţelege conceptul de „patrie".