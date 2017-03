Candu: Proiectul privind votul uninominal a fost înregistrat în Parlament

17:57

Blogger-ul Eugen Luchianiuc publică informații incendiare despre tranzacția Unimedia făcută pe banii din BEM. Potrivit acestuia, jumătate de milion de Dolari SUA din BEM au fost aruncați pe conturile surorii stabilite în Germania, a unuia dintre noii proprietari (Lucia Jardan, sora lui Cristian Jardan) ai portalului cumpărat pentru Filat. Luchianiuc mai scrie că procurorii ar fi creat o comisie rogatorie care a solicitat statului german informații despre veniturile Luciei Jardan, sora actualului prorpietar (tot el cumătru cu Angela Gonța), iar în scurt timp urmează să demonstreze că banii provin din Jaful Secolului, adică din miliardul Filat Furat. Bloggerul mai scrie că întreaga tranzacție a costat 300 de mii de dolari. DETALII AICI The post SCANDALOS // PROCURORII au descoperit schema UNIMEDIA! 500 de mii USD furați din BEM appeared first on Moldova 24.