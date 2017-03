Prințul William, suprins la o stațiune montană de lux cu modelul australian Sophie Taylor

16:12

În ciuda faptului că reprezentanții de la Chișinău au reclamau probleme legate de controlul excesiv pe care autoritățile ruse îl aplică oficialilor moldoveni, Karasin a fost mult mai preocupat de situația de la punctele de control din regiunea transnistreană. De altfel, Karasin a spus că vrea mai multe discuții în formatul 5+2 și discutarea problemei punctelor vamale moldo-ucrainene de pe segmentul transnistrean, potrivit TVR Moldova. „Am acordat o atenţie problemei punctului vamal comun al Moldovei şi Ucrainei de la Cuciurgan. În opinia noastră, aceasta este una dintre cele mai vulnerabile teme pentru administraţia de la Tiraspol, deoarece aceasta afectează schimburile comerciale ale regiunii”, a declarat Karasin, în cadrul întâlnirii avute la Chișinău, astăzi cu omologul său moldovean, Lilian Darii. La rândul său, pretinsul șef al diplomației de la Tiraspol Vitali Ignatiev s-a declarat total împotriva măsurilor luate de Chișinău și Kiev. „Decizia de a institui un regim comun la frontieră încalcă direct atât spiritul cât și prevederile procesului de negocieri și acordurilor semnate anterior. În plus, în protocolul de la Berlin este clar menționat că părțile nu pot lua decizii unilaterale, iar toate deciziile vor fi luate la masa de negocieri”, a declarat Vitali Ignatiev. Ucraina, decisă să nu mai tolereze Tiraspolul Autoritățile separatiste de la Tiraspol s-au plâns Moscovei și au cerut autorităților ruse se intervină cu presiuni asupra celor de la Chișinău și Kiev, după ce Ucraina a precizat că nu vor mai accepta doar grăniceri transnistreni la punctele de control cu Ucraina, ci vor introducerea și a unora moldoveni la punctele comune de control. De altfel, președintele subcomitetului din Comisia pentru securitate națională și apărare din Parlamentul de la Kiev, Irina Friz, a scris luni pe pagina sa de Facebook că, în cazul retragerii posturilor vamale moldovenești de pe segmentul transnistrean al frontierei moldo-ucrainene, Ucraina va fi nevoită să închidă toate punctele de trecere unde vor lipsi polițiștii de frontieră și lucrătorii vamali moldoveni. „Plângerea autorităților separatiste de la Tiraspol în fața celor de la Moscova, cu solicitarea ca cea din urmă să folosească pârghiile economice pentru a elimina posturile vamale la frontiera cu Ucraina, nu contribuie la soluționarea problemei transnistrene și este inacceptabilă pentru Ucraina. Pentru Ucraina, teritoriul Transnistriei este teritoriul Republicii Moldova. Prin urmare, la punctele de trecere pe segmentul transnistrean al frontierei moldo-ucrainene trebuie să se afle polițiștii de frontieră și vameșii moldoveni”, a scris Irina Friz, pe pagina sa de Facebook. Ea a completat că, în cazul retragerii vameșilor moldoveni de la aceste puncte de control, Ucraina i-a foarte serios în calcul să închidă definitiv acest puncte inclusiv celui de la Cuciurgan pentru transportul de mărfuri și, eventual, pentru circulația transportului rutier, cu excepția trecerii pietonale. Ce spun analiștii Analistul Oazu Nantoi a declarat, referitor la această problemă, într-un interviu pentru Europa Liberă, că Rusia are mai multe interese în această speță și că va interveni în favoarea Tiraspolului. „Rusia e deranjată de acest lucru deoarece poziția Rusiei este reflectată în ceea ce se numește memorandumul Kozak. Acesta este un document care reflectă doleanțele Rusiei. Și atât Misiunea Uniunii Europene de Asistență la Frontieră care a început să activeze la 3 martie 2006, precum și stabilirea unui control comun asupra porțiunii de 452 de kilometri care deocamdată nu sunt controlați de Chișinău. Deci, acest regim va deveni unul totalmente dependent de Chișinău. El și așa e dependent de Chișinău. Dacă ne uităm la faptul că agenții economici din stânga Nistrului nu plătesc impozite în bugetul central al Republicii Moldova, însă profită de documente vamale și certificate de conformitate pentru efectuarea operațiunilor de export, în special, pe piața Uniunii Europene. Dar aceasta, în fond, ar constitui încă o pârghie de control asupra fluxului de persoane. Și sigur că aceasta deranjează Rusia. Rusia, probabil, caută posibilități pentru ca, Chișinăul să continue procurarea energiei electrice din stânga Nistrului, prin intermediul companiei Energokapital și nu din partea companiilor ucrainene, că altfel, fără acest flux de bani, regimul din stânga Nistrului colapsează foarte repede. Prin urmare, Rusia are suficiente motive de a trage sforile aici, la Chișinău. Rămâne de văzut care va fi reacția Chișinăului”, a declarat Nantoi. Tandem pe axa Moscova-Tiraspol El a mai spus că vizita lui Karasin are ca scop noi instrucțiuni pentru Tiraspol despre cum să se comporte cu Chișinăul și Kievul și totodată de a-și coordona mișcările pe aceste coordonate. „Domnul Karasin lasă la Tiraspol instrucțiuni cum să se comporte în raport cu Republica Moldova. Și să nu uităm că în ultimul timp, în pofida vizitei domnului Dodon la Tiraspol, din 4 ianuarie, Tiraspolul se comportă absolut provocator și demonstrativ provocator cu ziua de 2 martie, ziua „începutului agresiunii Republicii Moldova împotriva Transnistriei”, ideea ca tricolorul rus să fie arborat în paralel cu drapelul așa-zisei Transnistrii. Așa că acolo domnul Karasin lasă instrucțiuni. Aici, probabil, la Chișinău are loc un târg în culise. Spre regret, nu este transparent”, a conchis analistul politic. Karasin, garant al intereselor „poporului transnistrean” Într-o conferință de presă comună ținută la Tiraspol, pretinsul lider transnistrean Vadim Krasnoselski și viceministrul rus de externe, Grigori Karasin, au vorbit despre activarea negocierilor privind problema punctelor de trecere în formatul „5+2” „Am atins subiectul punctele de control transnistrene, am discutat despre acele contacte la nivel internațional pe care reprezentanții Transnistriei și Rusiei le așteaptă în diverse formate în care chestiune practice de interacțiune să fie discutate”, a declarat Karasin la Tiraspol, citat de portalul novostipmr.com. El a mai subliniat că „Rusia, garant și mediator, insistă ca în formatul 5+2 să se discute mai mult și nu doar să se dea mesaje teoretice, despre nevoile poporului transnistrean și a structurilor sale”.