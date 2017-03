Ești în căutarea unei activități: Top 5 job-uri de viitor

13:58

Camera Deputaţilor de la București a decis, marţi, ca ziua de 27 martie să fie declarată Ziua Unirii Basarabiei cu România, sărbătoare naţională, iniţiatorul proiectului, deputatul PMP Eugen Tomac, susţinând că „uitarea istoriei este totuna cu trădarea".