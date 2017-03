Mai multe produse lactate pentru copiii din grădiniţe: Iată campania socială lansată astăzi

13:17

Companiile din Republica Moldova interacționează mai puțin cu autoritățile de reglementare, dar alți indicatori aferenți costurilor de reglementare a afacerilor prezintă tendințe îngrijorătoare, indică un raport al Băncii Mondiale. The post Banca Mondială atestă „tendințe îngrijorătoare” în activitatea mediului de afaceri din Republica Moldova appeared first on Independent.