Deputat român: „Singurul proiect de țară pe care îl mai poate avea România este reunirea celor două state”

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis, marți, în premieră, că angajatorii le pot interzice angajaților să poarte simboluri religioase vizibile. Decizia vine după analizarea a două cazuri care au în prim-plan femei care purtau la serviciu valul islamic.