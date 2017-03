Andrian Candu: Proiectul de lege cu privire la introducerea sistemului uninominal a fost înregistrat. Ce prevede proiectul?

06:57

Apa caldă cu lămâie, consumată dimineaţa, previne constipaţia, combate foamea şi ajută la slăbit. În plus, stimulează funcţionarea ficatului, aşa că poate fi folosită ca remediu şi în cazul unor afecţiuni hepati. Lămâia are un rol important şi în diminuarea reacţiilor alergice, pentru că vitamina C, pe care aceasta […]