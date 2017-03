Volkswagen se gândeşte să publice cifrele reale de consum ale modelelor sale

23:07

După ce ieri aţi aflat că Brabus va prezenta la Geneva un V-Class modificat în stilul unei limuzine, iată că astăzi vă dezvăluim şi celelalte modele, pe care tunerul german le va include la standul său de la Geneva. Mercedes-AMG C63 S Cabriolet este numele „victimei” care a ajuns pe mâna specialiştilor de la Brabus. The post Ofensiva Brabus continuă cu un C63 S Cabriolet modificat în acelaşi stil sumbru appeared first on Autoexpert.