(VIDEO) Trupa „The Motans” a lansat o nouă creație: „Urăsc piesa asta”

10:47

Rusia pare să fi desfăşurat în ultimele zile forţe speciale la o bază aeriană din vestul Egiptului, în apropiere de graniţa cu Libia, afirmă surse americane şi egiptene, dar şi diplomaţi, potrivit Reuters, care notează că decizia ar putea amplifica îngrijorările SUA cu privire la rolul tot mai mare al Moscovei în Libia, transmite şi Agerpres. The post Rusia intervine în Libia. Trupe de commando aşteaptă ordinul la graniţă appeared first on Independent.