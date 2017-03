Alegerile din Olanda, test important pentru Europa: Contre dure între principalii rivali politici

09:37

Reprezentanții politici în procesul de reglementare transnistreană de la Chișinău și Tiraspol, Gheorghe Bălan și Vitalii Ignatiev, se întâlnesc din nou, astăzi, la mai bine de o lună după prima întrevedere în acest format din acest an. De această dată, întrevederea va avea loc la sediul Misiunii OSCE din Chișinău.