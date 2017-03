Termenul limită de depunere a declarației pe venit

09:17

Produse alterate în supermarketuri. De două ori mai multe plângeri ale cetățenilor — (FOTO) În ultima perioadă, numărul plângerilor care vizează calitatea proastă a produselor alimentare a crescut considerabil. Agenţia pentru Protecţia Consumatorului anunţă că, în 2016, au fost înregistrate 320 de petiţii de acest fel. Cifra e de două ori mai mare decât cea înregistrată în 2015. Timp de câteva zile, am cutreierat supermarketurile, verificând diverse produse de pe rafturi. Deşi a fost o verificare aleatorie şi, într-un fel, superficială, am depistat mai multe abateri, pe care le-am documentat cu bonuri de casă şi poze. În magazinul „Linella", de pe str. Ion Creangă, 32, am găsit 3 pachete cu bomboane „Slivki-Lenivki" care aveau termenul expirat acum 3 zile. La filiala de pe str. Alba Iulia, 204, a aceleiaşi reţele de magazine, am găsit un pachet de cârnăciori „La bere", expirat cu 6 zile în urmă. La Green Hills, de pe str. Alba Iulia, 113, pachetele de prăjituri „Coşuleţ" nu au indicate pe ambalaj nimic, decât data fabricării. Aceste produse sunt lăsate pe rafturi din neatenţie sau e o metodă de a scăpa de produsele expirate? Unul dintre casierii supermarketului „Linella" spune că orice produs expirat ajunge pe rafturi doar din greşeală, din neatenţia angajaţilor, şi în niciun caz nu este o acţiune intenţionată. Dacă, însă, cineva cumpără din neatenţie un produs cu termenul expirat, la prezentarea bonului de plată, costurile îi sunt restituite. Materialul integral poate fi citit aici. Sursă: zdg.md