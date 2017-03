Igor Dodon intenţionează să se întâlnească din nou cu liderul separatist de la Tiraspol

06:37

Autorităţile de la Moscova au anunţat că au reţinut un moldovean, Maxim K., în vârstă de 36 de ani, care a reușit să bage spaima în mai multe companii de microfinanţare din Moscova. Presa rusă scrie că moldoveanul, care a fost numit „Asasinul Negru”, a jefuit oficiile a cel puţin șase companii de microfinanţare și […] The post Un moldovean numit „Asasinul Negru”, reţinut la Moscova. A băgat spaima în mai multe companii// VIDEO appeared first on Moldova.org.